Экс-пилот Формулы-1 Алессандро Дзанарди ввели в состояние искусственной комы, ситуация остаётся тяжёлой.



«В вопросе повреждения мозга ситуация остаётся тяжёлой и может усугубиться, но в настоящее время она стабилизирована. Сейчас сложно оценить полную неврологическую картину, так что мы были вынуждены ввести пациента в состояние искусственной комы. В ближайшие дни оценим возможность постепенного выведения пациента из состояния седации», — гласит врачебное заявление.



19 июня 53-летний Дзанарди получил травмы в результате столкновения с грузовиком. Ветерана автоспорта эвакуировали с места происшествия при помощи вертолёта и экстренно доставили в одну из ближайших больниц.



Напомним, в 2001 году итальянец потерял обе ноги в результате аварии в гонке CART. Невзирая на тяжелейшие травмы, он сумел вернуться в спорт и выступал в чемпионате WTCC и других сериях. В 2016 году завоевал золото на Паралимпиаде. В минувшем году Дзанарди принял участие на этапе туринговой серии DTM.