Штайнер опроверг слухи о продаже «Хааса»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер опроверг слухи о возможной продаже команды и заверил, что владелец коллектива Джин Хаас пока не ведёт переговоров по этому вопросу.

«Не знаю, откуда берутся эти слухи. Это уже третий раз, когда появляются слухи о продаже команды или частичной продаже. Думаю, всё это спекуляции. Уже говорилось, что „Хаас“ продадут инвесторам из Саудовской Аравии, это было год назад. Но никто из боссов даже не говорил с представителями из Саудовской Аравии. Мне кажется, кто-то создаёт бурю в стакане воды. Джин Хаас владеет командой на 100%. У него никогда не было партнёров. Возможно, он и не хочет, чтобы они были.

Когда настанет время, поговорим о будущем. И когда я говорю «мы», подразумеваю команду «Хаас», а не тех, кто думает, что коллектив будут продавать", — приводит слова Штайнера Autosport.