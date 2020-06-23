Этап NASCAR в Талладеге закончился аварией, победителя определили по фотофинишу

Гонщик Team Penske Райан Блэйни выиграл гонку NASCAR GEICO 500 в Талладеге. Эта победа стала для него первой в сезоне.



Судьба этапа решилась в овертайме. Пелотон возглавил Кевин Харвик. Но Блэйни смог вырваться вперёд. Выйдя из последнего поворота, он пытался оттормозить Эрика Джонса. В результате позади машины Райана произошла авария, а для определения победителя потребовался фотофиниш.

Права на видео принадлежат National Association for Stock Car Auto Racing.

Видео доступно на странице FOX:NASCAR в «Твиттере».

В итоге вторым стал Рикки Стенхаус-младший. Он уступил Блэйни 0,007 секунды. На финишной линии передние бамперы их машин разделили 30 сантиметров. Третье место занял Эрик Альмирола.

Права на видео принадлежат National Association for Stock Car Auto Racing.

Видео доступно на странице NASCAR в YouTube.

Личный зачёт после 13 гонок сезона возглавляет Харвик, набравший 490 очков. Второе место занимает Джоуи Логано (467), третье — Блэйни (465), четвёртое – Чейз Эллиотт (458), пятое — Брэд Кезеловски (441).