В «Альфа Ромео» объявят состав пилотов на 2021 год не раньше октября

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр рассказал, что в команде не собираются принимать решение о составе пилотов на 2021 год как минимум до октября.
«Мы всегда принимаем решение по этому вопросу между октябрём и ноябрём. И не будем себе изменять. Хочу, чтобы сейчас мы в первую очередь сосредоточились на гонках. Нам нужно хорошо выступить в этом году, так как призовые в следующем сезоне будут иметь большое значение. Команда не может себе позволить тратить энергию на вопросы контрактов пилотов.
У нас хороший состав, и я доверяю гонщикам. Антонио прогрессирует. Ему удалась вторая половина минувшего сезона. Очевидно, у нас будет хороший дуэт и в 2021 году. Но мы обсудим это позже. Сейчас для этого не лучшее время", — приводит слова Вассёра Auto Motor und Sport.
Напомним, в 2020 году цвета «Альфа Ромео» будут защищать Кими Райкконен и Антонио Джовинацци.
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