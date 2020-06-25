В «Альфа Ромео» объявят состав пилотов на 2021 год не раньше октября

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр рассказал, что в команде не собираются принимать решение о составе пилотов на 2021 год как минимум до октября.

«Мы всегда принимаем решение по этому вопросу между октябрём и ноябрём. И не будем себе изменять. Хочу, чтобы сейчас мы в первую очередь сосредоточились на гонках. Нам нужно хорошо выступить в этом году, так как призовые в следующем сезоне будут иметь большое значение. Команда не может себе позволить тратить энергию на вопросы контрактов пилотов.

У нас хороший состав, и я доверяю гонщикам. Антонио прогрессирует. Ему удалась вторая половина минувшего сезона. Очевидно, у нас будет хороший дуэт и в 2021 году. Но мы обсудим это позже. Сейчас для этого не лучшее время", — приводит слова Вассёра Auto Motor und Sport.

Напомним, в 2020 году цвета «Альфа Ромео» будут защищать Кими Райкконен и Антонио Джовинацци.