После карантина «Ред Булл» вернулся на трассу с болидом-2020 и новинками

«Ред Булл» провёл съёмочный день на автодроме «Сильверстоун». Александер Албон поработал с болидом образца 2020 года и смог оценить его потенциал. В то же время представители СМИ заметили новинки на машине австрийской команды. В частности, обновления коснулись днища болида.

Видео обкатки болида Александером Албоном можно посмотреть на «Чемпионате».

Фото: Red Bull Media House

Чемпионат мира стартует в начале июля на «Ред Булл Ринге». На трассе в Шпильберге пройдут сразу два этапа — Гран-при Австрии и Гран-при Штирии. После этого в календаре запланирован Гран-при Венгрии. Затем – два этапа на «Сильверстоуне» (Гран-при Великобритании и Гран-при 70-летия — в честь юбилея с момента создания Формулы-1) и по одному в Испании, Бельгии и Италии.