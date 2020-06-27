Шварцман хотел бы принять участие в этапе Russian Drift Series

Российский гонщик молодёжной моносерии Формулы-2 и действующий чемпион серии Формулы-3 Роберт Шварцман, входящий в программу поддержки пилотов «СМП Рейсинг», заявил о желании попробовать силы в дрифте.

«Если увлекаться чем-то из техники, мне нравится дрифт. Если бы не карантин, очень хотел бы в конце этого года проехать какой-нибудь этап RDS. Найти машину, собрать команду. Думаю, многим было бы интересно, как гонщик Формулы-2 поедет на дрифт-машине», — сказал Роберт Шварцман в прямом эфире инстаграм-аккаунта «СМП Рейсинг».

Напомним, в 2020 году российский пилот, который также является членом молодёжной академии «Феррари», будет участвовать в Формуле-2 в составе команды «Према».