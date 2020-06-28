Де ла Роса: Сайнс на равных боролся с Ферстаппеном и чаще был быстрее других напарников

Экс-пилот Формулы-1 Педро де ла Роса предрекает большое будущее Карлосу Сайнсу в составе «Феррари». По его словам, в «Скудерии» неспроста сделали выбор в пользу испанского пилота.
«Появление испанца в большой команде — это исполнение мечты. Контракт с «Феррари» — это прекрасно. Правда в том, что Карлоса всегда недооценивали. Иногда за тебя говорит только фамилия, но в «Феррари» подписали контракт с Сайнсом не из-за этого. Они понимают, что он будет отличным партнёром Леклеру. Он молод, дисциплинирован и быстр.
Если проанализируете карьеру Карлоса, то поймёте, почему выбор «Феррари» пал на него. Он всегда выступал с сильными напарниками. На равных боролся с Ферстаппеном и чаще всего был быстрее других партнёров", — приводит слова испанца GPblog.
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