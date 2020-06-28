Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Де ла Роса: Сайнс на равных боролся с Ферстаппеном и чаще был быстрее других напарников

Де ла Роса: Сайнс на равных боролся с Ферстаппеном и чаще был быстрее других напарников
Авто / Формула-1 0

Экс-пилот Формулы-1 Педро де ла Роса предрекает большое будущее Карлосу Сайнсу в составе «Феррари». По его словам, в «Скудерии» неспроста сделали выбор в пользу испанского пилота.

«Появление испанца в большой команде — это исполнение мечты. Контракт с «Феррари» — это прекрасно. Правда в том, что Карлоса всегда недооценивали. Иногда за тебя говорит только фамилия, но в «Феррари» подписали контракт с Сайнсом не из-за этого. Они понимают, что он будет отличным партнёром Леклеру. Он молод, дисциплинирован и быстр.

Если проанализируете карьеру Карлоса, то поймёте, почему выбор «Феррари» пал на него. Он всегда выступал с сильными напарниками. На равных боролся с Ферстаппеном и чаще всего был быстрее других партнёров", — приводит слова испанца GPblog.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020