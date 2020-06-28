Экклстоун: уверен, что буду общаться с Хэмилтоном

Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун убеждён, что недавние высказывания Льюиса Хэмилтона в его адрес не помешают их дальнейшему общению.
«Уверен, мы с Хэмилтоном будем общаться. Возможно, он сказал что-то не подумав или чувствовал, что ему нужно как-то отреагировать. Повторюсь, у меня никогда не было проблем с чернокожими. Жена напомнила мне одну историю.
Когда-то «Мерседес» предоставил мне водителя в США и он был чернокожим. Он сказал мне, что хочет попасть на этап чемпионата мира в Канаде, но не знал, осуществится ли его желание, так как дорога туда долгая. Я пригласил его, и мы вместе полетели на Гран-при. Жена сказала, что именно в этом моё отношение к людям и я не разделяю людей на чернокожих и белых", — приводит слова Экклстоуна GPFans.
- 28 июня 2020
-
15:57
-
14:59
-
13:54
-
12:19
-
11:18
-
10:28
-
01:08
- 27 июня 2020
-
23:56
-
22:02
-
21:00
-
19:49
-
19:09
-
17:52
-
16:43
-
15:51
-
14:47
-
13:24
-
12:12
-
11:47
-
11:03
-
09:59
-
01:02
-
01:00
- 26 июня 2020
-
23:53
-
23:38
-
23:00
-
21:48
-
20:48
-
19:59
-
19:16
-
17:59
-
15:51
-
15:21
-
14:39
-
12:47