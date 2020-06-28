Экклстоун: уверен, что буду общаться с Хэмилтоном

Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун убеждён, что недавние высказывания Льюиса Хэмилтона в его адрес не помешают их дальнейшему общению.

«Уверен, мы с Хэмилтоном будем общаться. Возможно, он сказал что-то не подумав или чувствовал, что ему нужно как-то отреагировать. Повторюсь, у меня никогда не было проблем с чернокожими. Жена напомнила мне одну историю.

Когда-то «Мерседес» предоставил мне водителя в США и он был чернокожим. Он сказал мне, что хочет попасть на этап чемпионата мира в Канаде, но не знал, осуществится ли его желание, так как дорога туда долгая. Я пригласил его, и мы вместе полетели на Гран-при. Жена сказала, что именно в этом моё отношение к людям и я не разделяю людей на чернокожих и белых", — приводит слова Экклстоуна GPFans.