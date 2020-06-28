Формула-1 официально показала заставку к сезону-2020
Пресс-служба Формулы-1 на странице чемпионата в «Твиттере» представила официальную заставку сезона-2020. На ней представлены все 20 пилотов. При этом сначала показывают пилотов «Уильямса» — последней команды минувшего сезона, а последними — гонщиков «Мерседеса», победителей 2019 года.
Соответствующее видео можно посмотреть на странице Формулы-1 в «Твиттере».
Напомним, сезон стартует в Австрии на автодроме «Ред Булл Ринг». Первый этап состоится с 3 по 5 июля. А с 10 по 12 июля на этой же трассе пройдёт второй этап чемпионата, который будет носить название Гран-при Штирии.
Сезон-2020 начинается с существенным опозданием из-за пандемии коронавируса. На данный момент у руководства Ф-1 нет полного календаря чемпионата.
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