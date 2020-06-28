Титов: купленные билеты на Гран-при России в любом случае не пропадут

Генеральный директор АНО «Росгонки» Алексей Титов рассказал о возможном возврате уже купленных билетов на этап в Сочи в случае, если этап пройдёт без зрителей.



«Пока всё без изменений. Мы планово готовимся к своему мероприятию. Ожидаем, что оно пройдёт в ранее запланированные даты – 25-27 сентября. Очень тесно работаем со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами для того, чтобы этот этап прошёл с максимально возможным количеством зрителей.



Возврат билетов в случае, если гонка пройдёт при пустых трибунах? Безусловно, любой желающий сможет обратиться к нам в колл-центр, чтобы получить возврат. Мы, конечно, надеемся, что валом таких запросов не будет. Все билеты, купленные на дату объявления формата гонки, безусловно, будут действительны на следующий этап. Напомню, что Гран-при России будет проходить у нас до 2025 года. Поэтому билеты в любом случае не пропадут», — рассказал Алексей Титов в эфире «Радио Маяк».