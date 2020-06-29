Боттас: я готов даже лучше, чем был перед Гран-при Австралии

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас считает, что он в настоящий момент готов к старту сезона даже лучше, чем был готов перед несостоявшимся Гран-при Австралии.
«Я был действительно отлично готов к началу сезона в Австралии, но в итоге старт был отложен. Я уже несколько месяцев занимаюсь подготовкой. Я стал сильнее как ментально, так и физически. Я нашёл отличный баланс между свободным временем и работой над достижением своей мечты. Чувствую, что сейчас я готов даже лучше, чем был перед Гран-при Австралии.
Я с нетерпением жду двух гонок в Австрии. Это трасса, которая мне действительно очень нравится. Обычно я показываю там хорошие результаты, так что это хорошее место для начала сезона», — приводит слова Валттери Боттаса GPBlog.
Чемпионат мира стартует в начале июля на «Ред Булл Ринге». На трассе в Шпильберге пройдут сразу два этапа — Гран-при Австрии и Гран-при Штирии. После этого в календаре запланирован Гран-при Венгрии. Затем – два этапа на «Сильверстоуне» (Гран-при Великобритании и Гран-при 70-летия — в честь юбилея с момента создания Формулы-1) и по одному — в Испании, Бельгии и Италии.
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