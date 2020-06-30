«Мерседес» готовит к первому Гран-при сезона очередную революционную новинку

Команда «Мерседес» удивила многих на зимних тестах в Барселоне, представив систему DAS, регулирующую угол схождения передних колёс. Как утверждает обозреватель итальянской версии Motorsport Франко Нуньес, гоночный коллектив перед стартом сезона вновь готов поразить соперников новинкой.
Дело в том, что на пятничных тренировках в Шпильберге «Мерседес» планирует опробовать аналогичное решение, но только касающееся задней оси. Такая система, как предполагается, поможет гонщикам более эффективно проходить повороты и беречь шины, особенно в жаркую погоду.
Помимо этого «Мерседес» готовит обновление в аэродинамике и будет использовать новую спецификацию топлива с более низкой температурой сгорания. Это должно помочь команде решить проблемы с перегревом силовой установки.
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