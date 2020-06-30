Квят пока не может работать на симуляторе «Ред Булл»

Ограничения на передвижения в Европе пока мешают российскому гонщику «Альфа Таури» Даниилу Квяту пользоваться всей инфраструктурой «Ред Булл». Из-за карантинных ограничений в Великобритании россиянин пока не может работать на симуляторе «быков», которым пользуются гонщики обеих команд австрийского концерна.



«Во время карантина я был на связи со своим гоночным инженером Маттиа. У меня дома есть маленький симулятор. Мы вместе с ним провели несколько симуляций квалификации. Я был на связи с ним через iPad, и мы вместе проводили симуляцию, он мог проговаривать со мной рабочие моменты, как на реальной трассе. Это максимум, что мы могли сделать. Знаю, что многие другие пилоты Ф-1 активно участвовали в виртуальных гонках, но должен сказать, что это не моё: я не считаю это очень репрезентативным по сравнению с управлением настоящей машиной.



Я сейчас не могу приехать в Великобританию и использовать настоящий симулятор команды из-за карантинных ограничений, так что нам нужно посмотреть, как будет складываться ситуация в следующие несколько недель», — рассказал Квят в интервью пресс-службе «Альфа Таури».