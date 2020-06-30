Бинотто поставил «Феррари» задачу на Гран-при Австрии

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто в очередной раз признал, что на Гран-при Австрии команда едет с не самым сильным болидом. Функционер не стал говорить о конкретных целях на этап, поставив задачу набрать как можно большее количество очков.
«Мы знаем, что на данный момент у нас не самый быстрый болид. Мы знали это и перед этапом в Мельбурне. Вместе с тем мы понимаем, что трасса в Австрии имеет иные характеристики по сравнению с Барселоной. Кроме того, температура будет выше, чем в феврале.
В Австрии мы должны попробовать воспользоваться каждой возможностью. Затем, в Венгрии, мы сделаем следующий шаг и сможем сравнить себя с другими командами. Как бы то ни было, правда в том, что делать прогнозы в столь необычный сезон бессмысленно. Наша цель? Привезти из Австрии как можно больше очков», — приводит слова функционера The Race.
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