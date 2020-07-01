«Феррари» разместит на болидах сообщение в честь Алекса Дзанарди

Команда «Феррари» объявила, что во время Гран-при Австрии на её болидах появится сообщение #ForzaAlex в поддержку экс-пилота Формулы-1 Алессандро Дзанарди, который остаётся в реанимации после дорожно-транспортного происшествия.
Наклейки будут размещены под верхними воздухозаборниками болидов Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера.
Фото доступно на странице ladecuadros в «Инстаграме».
19 июня 53-летний Дзанарди получил травмы в результате столкновения с грузовиком. Ветерана автоспорта эвакуировали с места происшествия при помощи вертолёта и экстренно доставили в одну из ближайших больниц.
Напомним, в 2001 году итальянец потерял обе ноги в результате аварии в гонке CART. Невзирая на тяжелейшие травмы, он сумел вернуться в спорт и выступал в чемпионате WTCC и других сериях. В 2016 году завоевал золото на Паралимпиаде. В минувшем году Дзанарди принял участие в этапе туринговой серии DTM.
- 1 июля 2020
-
10:46
-
09:57
-
08:53
-
00:27
- 30 июня 2020
-
23:58
-
22:58
-
21:48
-
20:39
-
19:58
-
18:52
-
18:37
-
18:34
-
17:53
-
17:02
-
16:42
-
14:47
-
14:10
-
13:29
-
13:14
-
13:11
-
13:08
-
13:06
-
12:17
-
11:46
-
11:26
-
09:28
-
08:58
-
00:53
- 29 июня 2020
-
23:10
-
21:45
-
20:34
-
19:56
-
18:54
-
17:54
-
16:04