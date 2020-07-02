Фанаты Хэмилтона, в том числе и из России, записали видео, поддержав борьбу с расизмом

Поклонники Льюиса Хэмилтона из разных стран записали совместный ролик, поддержав шестикратного чемпиона Формулы-1 в борьбе с расизмом и проявлениями нетерпимости и неравенства. Одной из участниц этого флешмоба стала девушка по имени Алёна.



«Остановим расизм. Делитесь любовью. Я очень горда быть частью этого потрясающего видео в поддержку Льюиса», — написала Алёна.



Хэмилтон отреагировал на ролик. Он поделился им в «сториз» своего «инстаграма» и оставил для болельщиков послание.



«Хочу сказать, что благодарен и горжусь всеми, кто сделал это видео. Оно вызвало сильные эмоции в моём сердце. То, что мне действительно нужно сейчас. Я очень благодарен вам, ребята. Мы были вместе так долго, и нам ещё предстоит длинный путь. Хочу, чтобы вы знали, я вижу вас. Оставайтесь красивыми и сильными. Учитесь сами и учите других вокруг себя. Я с вами. Вместе мы можем изменить мир. Люблю вас», — отметил Льюис.

Видео доступно на странице 44thApril в «Твиттере».