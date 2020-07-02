Источник сообщил о проблемах с силовыми установками «Мерседес» перед Гран-при Австрии

Мотористы «Мерседеса» обнаружили проблемы с силовыми установками перед стартом Гран-при Австрии. Главной и клиентским командам придётся заменить двигатели, сообщил комментатор телеканала Ziggo Sport из Нидерландов Джек Плуидж в эфире радиостанции OP1.



«Есть очень хороший шанс, что Макс Ферстаппен выиграет. По дороге в студию мне позвонили и сообщили, что двигатели «Мерседес» должны быть сняты с болидов и заменены. В силовых установках, включая те, что используют клиентские команды, найдены проблемы», — приводит слова Плуиджа GPblog.



Чемпионат мира стартует уже завтра, 3 июля, на «Ред Булл Ринге». На трассе в Шпильберге пройдут сразу два этапа — Гран-при Австрии и Гран-при Штирии. После этого в календаре запланирован Гран-при Венгрии. Затем два этапа на «Сильверстоуне» (Гран-при Великобритании и Гран-при 70-летия — в честь юбилея с момента создания Формулы-1) и по одному в Испании, Бельгии и Италии.