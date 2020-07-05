Формула-1. Гран-при Австрии. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 16:10

Сегодня, 5 июля, на стационарной трассе «Ред Булл Ринг» в Шпильберге состоится гонка первого этапа сезона-2020 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Австрии.



Австрийский этап Формулы-1 откроет сезон, который должен был стартовать ещё в марте в Австралии, однако из-за эпидемии коронавируса целый ряд Гран-при был перенесён или отменён. «Ред Булл Ринг» примет два этапа Формулы-1 подряд.



Начало гонки запланировано на 16:10 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.



Формула-1. Гран-при Австрии — 2020. Онлайн-трансляция гонки