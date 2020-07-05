Формула-1. Гран-при Австрии. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 16:10
Сегодня, 5 июля, на стационарной трассе «Ред Булл Ринг» в Шпильберге состоится гонка первого этапа сезона-2020 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Австрии.
Австрийский этап Формулы-1 откроет сезон, который должен был стартовать ещё в марте в Австралии, однако из-за эпидемии коронавируса целый ряд Гран-при был перенесён или отменён. «Ред Булл Ринг» примет два этапа Формулы-1 подряд.
Начало гонки запланировано на 16:10 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.
Формула-1. Гран-при Австрии — 2020. Онлайн-трансляция гонки
- 5 июля 2020
-
12:10
-
12:04
-
12:00
-
11:46
-
11:38
-
11:34
-
10:58
-
09:52
-
09:00
-
00:48
-
00:37
-
00:14
- 4 июля 2020
-
23:39
-
23:00
-
22:46
-
21:47
-
21:32
-
21:22
-
21:11
-
20:50
-
20:44
-
20:08
-
19:50
-
19:20
-
18:55
-
18:47
-
18:32
-
18:17
-
17:59
-
17:28
-
17:21
-
17:06
-
16:52
-
15:14
-
15:00
Партнерский контент