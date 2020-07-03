В Формуле-1 надеются представить полный календарь сезона через несколько недель

Глава Liberty Media Чейз Кэри заявил, что в Формуле-1 по-прежнему рассчитывают провести 15-18 гонок в 2020 году. По словам функционера, календарь на оставшуюся часть сезона будет представлен в течение нескольких недель.

«Думаю, в течение нескольких следующих недель у нас будет календарь, как минимум ещё один отрезок. В идеале мы объявим календарь на всю оставшуюся часть сезона. У нас уже есть некоторые гонки, проведение которых согласовано. Не хочу вдаваться в подробности, кое-где нужно разобраться с датами.

Мы говорили о 15-18 гонках в 2020 году и мы по-прежнему преследуем эту цель. У нас есть согласованные этапы и нужно лишь закрепить за ними даты. Кое с кем переговоры пока ведутся. С некоторыми партнёрами ситуация повисла в воздухе, так как многое зависит от обстоятельств внутри той или иной страны", — приводит слова Кэри официальный сайт Формулы-1.

Напомним, на данный сезон боссы Формулы-1 представили календарь европейской части чемпионата, которая будет включать в себя восемь этапов. Сезон стартует в Австрии. Гран-при пройдёт 3 -5 июля.