В Формуле-1 надеются представить полный календарь сезона через несколько недель

Глава Liberty Media Чейз Кэри заявил, что в Формуле-1 по-прежнему рассчитывают провести 15-18 гонок в 2020 году. По словам функционера, календарь на оставшуюся часть сезона будет представлен в течение нескольких недель.
«Думаю, в течение нескольких следующих недель у нас будет календарь, как минимум ещё один отрезок. В идеале мы объявим календарь на всю оставшуюся часть сезона. У нас уже есть некоторые гонки, проведение которых согласовано. Не хочу вдаваться в подробности, кое-где нужно разобраться с датами.
Мы говорили о 15-18 гонках в 2020 году и мы по-прежнему преследуем эту цель. У нас есть согласованные этапы и нужно лишь закрепить за ними даты. Кое с кем переговоры пока ведутся. С некоторыми партнёрами ситуация повисла в воздухе, так как многое зависит от обстоятельств внутри той или иной страны", — приводит слова Кэри официальный сайт Формулы-1.
Напомним, на данный сезон боссы Формулы-1 представили календарь европейской части чемпионата, которая будет включать в себя восемь этапов. Сезон стартует в Австрии. Гран-при пройдёт 3 -5 июля.
- 3 июля 2020
-
00:50
- 2 июля 2020
-
23:35
-
22:57
-
21:59
-
21:17
-
20:43
-
20:09
-
20:02
-
19:56
-
19:45
-
19:20
-
18:57
-
18:31
-
18:20
-
17:43
-
16:59
-
16:06
-
15:30
-
15:00
-
14:26
-
14:00
-
13:32
-
13:18
-
12:28
-
11:46
-
11:30
-
11:15
-
09:52
-
09:30
-
08:49
-
00:49
- 1 июля 2020
-
23:57
-
22:45
-
21:02
-
20:04