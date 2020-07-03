Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Ферстаппен: я бы предпочёл быть 5-кратным чемпионом мира и зарабатывать в два раза меньше

Ферстаппен: я бы предпочёл быть 5-кратным чемпионом мира и зарабатывать в два раза меньше
Авто / Формула-1 0

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что с лёгкостью отказался бы от половины своей заработной платы взамен на возможность завоевать пять чемпионских титулов в Формуле-1.

«У меня всегда есть и будет желание побеждать, никто не должен беспокоиться насчёт этого. Я был так запрограммирован и рождён. Я не могу расслабиться, пока не завершу карьеру.

Я бы предпочёл быть пятикратным чемпионом мира и зарабатывать в два раза меньше, чем сейчас. Я здесь, чтобы побеждать. Деньги не делают меня счастливыми, если я на десятом месте. Ты можешь говорить всё что угодно, пока стоишь рядом с трассой, но в конечном счёте в расчёт идёт то, что происходит на самой трассе. Я очень рано выучил это», — заявил Ферстаппен в интервью Guardian.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020