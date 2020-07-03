Ферстаппен: я бы предпочёл быть 5-кратным чемпионом мира и зарабатывать в два раза меньше
Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что с лёгкостью отказался бы от половины своей заработной платы взамен на возможность завоевать пять чемпионских титулов в Формуле-1.
«У меня всегда есть и будет желание побеждать, никто не должен беспокоиться насчёт этого. Я был так запрограммирован и рождён. Я не могу расслабиться, пока не завершу карьеру.
Я бы предпочёл быть пятикратным чемпионом мира и зарабатывать в два раза меньше, чем сейчас. Я здесь, чтобы побеждать. Деньги не делают меня счастливыми, если я на десятом месте. Ты можешь говорить всё что угодно, пока стоишь рядом с трассой, но в конечном счёте в расчёт идёт то, что происходит на самой трассе. Я очень рано выучил это», — заявил Ферстаппен в интервью Guardian.
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