Ферстаппен: я бы предпочёл быть 5-кратным чемпионом мира и зарабатывать в два раза меньше

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что с лёгкостью отказался бы от половины своей заработной платы взамен на возможность завоевать пять чемпионских титулов в Формуле-1.



«У меня всегда есть и будет желание побеждать, никто не должен беспокоиться насчёт этого. Я был так запрограммирован и рождён. Я не могу расслабиться, пока не завершу карьеру.



Я бы предпочёл быть пятикратным чемпионом мира и зарабатывать в два раза меньше, чем сейчас. Я здесь, чтобы побеждать. Деньги не делают меня счастливыми, если я на десятом месте. Ты можешь говорить всё что угодно, пока стоишь рядом с трассой, но в конечном счёте в расчёт идёт то, что происходит на самой трассе. Я очень рано выучил это», — заявил Ферстаппен в интервью Guardian.