Бинотто объяснил, почему называл Феттеля первым выбором «Феррари», но решил расстаться

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал, почему итальянская команда решила не предлагать Себастьяну Феттелю новое соглашение, хотя сам Бинотто не раз заявлял, что немецкий пилот является для них приоритетным вариантом. Фактически «Феррари» пересмотрела подход из-за последствий эпидемии коронавируса.



«Зимой мы открыто говорили, что Себастьян наш первый выбор. И он правда им был. Зимой многие пилоты спрашивали у нас, могут ли они выступать за нас. Они контактировали с нами. Однако Себастьян оставался нашим первым выбором. Коронавирус изменил мир, не только Формулу-1. Лимит на бюджеты в Формуле-1 изменился, и поменялась вся ситуация. Мы должны были пересмотреть наше решение.



Да, Себастьян был удивлён, когда я рассказал ему об этом. Сезон ещё не стартовал. Он не мог показать нам, насколько всё ещё мотивирован дальше выступать за нас. Да, это досадная ситуация для Себастьяна», — приводит слова Бинотто Bild.