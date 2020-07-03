Гасли: не проехал чистый круг из-за трафика, но у Дани всё было нормально

Французский гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился впечатлениями от пятничных свободных заездов Гран-при Австрии Формулы-1. Во второй сессии Гасли показал 17-й результат.



«Я очень рад вернуться за руль машины после столь долгого перерыва. Это был захватывающий день, и нам удалось проехать довольно много кругов. В плане скорости мы знали, что будет довольно трудно, потому что, думаю, мы всё ещё открываем для себя машину и пытаемся понять, что именно нам от неё требуется. К сожалению, я не сумел проехать чистый круг на мягких шинах из-за трафика, но у Дани всё было нормально, так что мы можем многое проанализировать и понять, как нам свести всё воедино к завтрашней квалификации», — приводит слова французского пилота пресс-служба «Альфа Таури».