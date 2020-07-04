Ф-1 огласила результаты более 4000 тестов на COVID-19, проведённых перед Гран-при Австрии

Пресс-служба Формулы-1 отчиталась о проведении тестирования на коронавирус COVID-19 среди пилотов, членов команд и персонала серии.



«ФИА и Формула-1 могут подтвердить, что в период с 26 июня по 2 июля 4032 человека среди пилотов, членов команд и персонала сдали тесты на коронавирус. Среди них не было обнаружено положительных результатов», — гласит заявление пресс-службы Формулы-1.



Чемпионат мира Формулы-1 стартовал вчера, 3 июля, на «Ред Булл Ринге». На трассе в Шпильберге пройдёт сразу два этапа — Гран-при Австрии и Гран-при Штирии. После этого в календаре запланирован Гран-при Венгрии. Затем два этапа на «Сильверстоуне» (Гран-при Великобритании и Гран-при 70-летия — в честь юбилея с момента создания Формулы-1) и по одному — в Испании, Бельгии и Италии.