Ф-1 огласила результаты более 4000 тестов на COVID-19, проведённых перед Гран-при Австрии

Пресс-служба Формулы-1 отчиталась о проведении тестирования на коронавирус COVID-19 среди пилотов, членов команд и персонала серии.
«ФИА и Формула-1 могут подтвердить, что в период с 26 июня по 2 июля 4032 человека среди пилотов, членов команд и персонала сдали тесты на коронавирус. Среди них не было обнаружено положительных результатов», — гласит заявление пресс-службы Формулы-1.
Чемпионат мира Формулы-1 стартовал вчера, 3 июля, на «Ред Булл Ринге». На трассе в Шпильберге пройдёт сразу два этапа — Гран-при Австрии и Гран-при Штирии. После этого в календаре запланирован Гран-при Венгрии. Затем два этапа на «Сильверстоуне» (Гран-при Великобритании и Гран-при 70-летия — в честь юбилея с момента создания Формулы-1) и по одному — в Испании, Бельгии и Италии.
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