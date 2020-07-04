Ферстаппен: к сожалению, «Мерседес» совершенно на другом уровне

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал результаты квалификации Гран-при Австрии, по итогам которой ему удалось показать третье время. Нидерландец доволен своей позицией и подчеркнул, что соперники из «Мерседеса» вышли совершенно на иной уровень.

«Доволен третьим местом. Начнём гонку на разных составах резины, так что это будет интересно. Но совершенно ясно, что сегодня „Мерседес“, к сожалению, был на другом уровне. Ожидаю, что в гонке мы немного сможем прибавить. Я единственный, кто примет старт на другом составе шин. Жду этого момента. Мне нечего терять, постараюсь максимально усложнить жизнь соперникам», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Победа в квалификации Гран-при Австрии досталась Валттери Боттасу из «Мерседеса».