Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Ферстаппен: к сожалению, «Мерседес» совершенно на другом уровне

Ферстаппен: к сожалению, «Мерседес» совершенно на другом уровне
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал результаты квалификации Гран-при Австрии, по итогам которой ему удалось показать третье время. Нидерландец доволен своей позицией и подчеркнул, что соперники из «Мерседеса» вышли совершенно на иной уровень.

«Доволен третьим местом. Начнём гонку на разных составах резины, так что это будет интересно. Но совершенно ясно, что сегодня „Мерседес“, к сожалению, был на другом уровне. Ожидаю, что в гонке мы немного сможем прибавить. Я единственный, кто примет старт на другом составе шин. Жду этого момента. Мне нечего терять, постараюсь максимально усложнить жизнь соперникам», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Победа в квалификации Гран-при Австрии досталась Валттери Боттасу из «Мерседеса».

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020