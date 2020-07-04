Эггинтон — о невыходе пилотов в третий сегмент квалификации: это разочаровывает

Технический директор «Альфа Таури» Джоди Эггинтон прокомментировал результаты квалификации Гран-при Австрии, по итогам которой пилоты не сумели пробиться в третий сегмент квалификации.

«В пятницу пришлось сложнее, чем должно было быть, но ребята сделали выводы и хорошо отреагировали. В итоге им удалось выжать из машины больше. Работа над настройками в течение ночи по обе стороны гаража дала плоды Уже в третьей свободной практике баланс стал лучше.

Ждали плотной борьбы в квалификации. Оба пилота спокойно поработали в первом сегменте, и первая попытка во втором сегменте также была нормальной. Но нам не удалось сделать ещё один шаг в конце, когда борьба стала очень жёсткой. В результате мы завершили квалификацию на 12-м и 13-м месте. Это разочаровывает, но в то же время мы увидели аспекты, над которыми стоит работать прежде всего.

Теперь переключаемся на подготовку к гонке. Наши стартовые позиции дадут возможность использовать полезную стратегию, будем пытаться извлечь преимущество исходя из наших возможностей. Ждём захватывающей гонки", — приводит слова функционера пресс-служба «Альфа Таури».