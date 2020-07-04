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Хэмилтон избежал наказания за игнорирование жёлтых флагов

Хэмилтон избежал наказания за игнорирование жёлтых флагов
Авто / Формула-1 0

Стюарды Гран-при Австрии изучили эпизод, случившийся в конце квалификации, когда пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не снизил скорость под жёлтыми флагами. Пресс-служба ФИА сообщает, что британец избежит наказания за нарушение.

Это объясняется тем, что на момент преодоления Хэмилтоном пятого поворота на трассе возник «конфликт сигналов».

В частности, Хэмилтон упоминал, что проезжая пятый поворот, он видел зелёный свет, что подтвердили видеозаписи. В то же время появились и жёлтые флаги. Таким образом, в ФИА зафиксировали «конфликт сигналов». Приняв во внимание этот факт, в ФИА не стали наказывать пилота.

Напомним, что победу в квалификации одержал напарник Льюиса Валттери Боттас. Британец же примет старт со второго места.

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