Смоляр — о второй гонке Формулы-3: желательно проехать Новалака и лидировать

Гонщик программы «СМП Рейсинг» Александр Смоляр прокомментировал борьбу в первой гонке Формулы-3, где он занял девятое место. В спринтерской гонке россиянин будет стартовать со второй позиции.



«Обогнать здесь довольно сложно, потому что, считай, всего три медленных поворота на трассе. И я бы даже сказал, что только два медленных поворота, все остальные скоростные. И ехать в грязном воздухе очень тяжело. Держаться получалось, но как только я подъезжал ближе к сопернику, то просто терял всю прижимную силу и пробовал по-разному проходить повороты. Обогнать было сложно, но, конечно, возможно. Мне повезло, что я ехал за одним из самых опытных пилотов в Формуле-3 Ричардом Вершором, и обращал внимание на его манеру прохождения поворотов. И таким образом я тоже набирался опыта.



Завтра стартую с первого ряда. Шансы гораздо выше, потому что я уверен, что у меня получается ехать в «чистом» воздухе. На завтра задача довольно простая: хороший старт. Сегодня он у меня получился, поэтому ничего особенного придумывать не нужно. Нужен просто хороший старт и желательно проехать Новалака и лидировать с конца третьего поворота. А дальше посмотрим. Конечно, я предполагаю, что из-за отсутствия опыта в Формуле-3 могу немного проигрывать по темпу другим пилотам. В любом случае главное – доехать, набрать очки. Я в любом случае буду бороться за свою позицию. Но для меня приоритет в завтрашней гонке – финиш и хорошие очки», — заявил Смоляр.