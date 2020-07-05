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Риккардо объяснил, почему не все пилоты готовы преклонить колено на церемонии ГП Австрии

Риккардо объяснил, почему не все пилоты готовы преклонить колено на церемонии ГП Австрии
Авто / Формула-1 0

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо рассказал, что все участники чемпионата поддерживают борьбу с расизмом, но вместе с тем объяснил, почему не все пилоты готовы выразить поддержку движению Black Lives Matter в виде преклонения колена на церемонии этапа Гран-при Австрии.

«Общение в пятницу показало, что все пилоты за то, чтобы продемонстрировать поддержку в борьбе с расизмом. Никто не выступил против. Но в зависимости от национальности того или иного пилота, могут возникнуть вопросы относительно жеста в виде преклонения колена.

Всем понятно, для чего мы это делаем: ради движения «Жизни чёрных важны». Здесь нет никакой политики или чего-то ещё. Но есть разные нюансы в зависимости от национальности. Мы услышали мнения всех и приняли решение, что каждый будет делать то, что ему удобно. Никто не будет осуждён за отказ стать на колено", — приводит слова Риккардо Motorsport.

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