Боттас выиграл Гран-при Австрии, Хэмилтон лишился подиума из-за штрафа, Квят сошёл

На автодроме в Шпильберге завершилась гонка первого этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Австрии. Её победителем стал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Вторым финишировал его напарник Льюис Хэмилтон, но получил штраф за аварию с Александером Албоном и был классифицирован только четвёртым. В итоге второе место досталось пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру, третьим стал гонщик «Макларена» Ландо Норрис.



Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят сошёл с трассы на последних кругах гонки, его напарник Пьер Гасли пришёл к финишу седьмым.



Формула-1. Гран-при Австрии. Гонка



1. Валттери Боттас («Мерседес»)

2. Шарль Леклер («Феррари») +2,700

3. Ландо Норрис («Макларен») +5,491

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +5,689

5. Карлос Сайнс-младший («Макларен») +8,903

6. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +15,092

7. Пьер Гасли («Альфа Таури») +16,682

8. Эстебан Окон («Рено») +17,456

9. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +21,146

10. Себастьян Феттель («Феррари») +25,545

11. Николас Латифи («Уильямс») +31,650

12. Даниил Квят («Альфа Таури») — сход

13. Александер Албон («Ред Булл») — сход

14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — сход

15. Джордж Расселл («Уильямс») — сход

16. Ромен Грожан («Хаас») — сход

17. Кевин Магнуссен («Хаас») — сход

18. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — сход

19. Даниэль Риккардо («Рено») — сход

20. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — сход.