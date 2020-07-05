Ферстаппен: мотор неожиданно потерял мощность

Нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал сход с дистанции на Гран-при Австрии.



«Мотор неожиданно потерял мощность, в итоге сработала система, которая предотвращает отключение силовой установки. Я не знаю, с чем связана проблема. Я не говорил с командой, но мы выясним причины. Конечно, мы рассчитывали на другое начало сезона. Сомневаюсь, что я мог выиграть гонку, поскольку Боттас был очень быстр. Но я ехал в своём темпе и мог рассчитывать на подиум», — приводит слова Макса Ферстаппена Motorsport-Total.



Напомним, победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, второе место досталось гонщику «Феррари» Шарлю Леклеру, третьим стал пилот «Макларена» Ландо Норрис, для которого этот подиум стал первым в карьере.