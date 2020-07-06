Косаченко: Боттас прекрасно встал на пути Хэмилтона

Бывший коммерческий директор команды «Кэтерхэм» и экс-менеджер российского гонщика Виталия Петрова Оксана Косаченко поделилась мнением о прошедшем Гран-при Австрии, отметив силу «Мерседеса» и действия Валттери Боттаса.



«На мой взгляд, расклад сил был очевиден ещё до старта, и эта гонка его только подтвердила. Пилоты «Мерседеса» находятся в собственной лиге. Может быть, если бы не проблема у Макса Ферстаппена, то только он ещё мог бы побороться.

Интересно, что первым стал Боттас. У Хэмилтона есть все шансы догнать и по ряду показателей обогнать великого Михаэля Шумахера, но сейчас Боттас прекрасно встал у него на пути. Может быть, говорить о том, что пилоты «Мерседеса» точно победят в этом сезоне, ещё преждевременно, но у меня такое ощущение, что они просто в другой лиге», — приводит слова Косаченко ТАСС.