«Молния, к сожалению, бьёт дважды в одно место». В Ф-1 сравнили аварии Хэмилтона и Албона

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала видео, в которым показала две схожие аварии между пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном и гонщиком «Ред Булл» Александером Албоном. Первый инцидент случился в Бразилии-2019, второй – в Австрии-2020.



«Молния, к сожалению, бьёт дважды в одно место. На свежих шинах и полный решимости Алекс Албон выглядел готовым, чтобы финишировать в призовой тройке на Гран-при Австрии. Сможет ли он подняться на этот неуловимый первый подиум в ближайшие выходные?» — подписали видео в пресс-службе.

Все права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.

Видео доступно на странице Формулы-1 в «Инстаграме».

Напомним, после столкновения на «Ред Булл Ринге» Албон откатился в конец пелотона, а позже был вынужден сойти с дистанции из-за проблем с силовой установкой. Хэмилтон продолжил движение, но получил штраф – к его итоговому времени добавили 5 секунд. Это лишило британца возможности подняться на подиум.