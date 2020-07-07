Ферстаппен: у меня не возникнет проблем с Феттелем, если он будет моим напарником

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что у него не будет проблем с Себастьяном Феттелем, если четырёхкратный чемпион Формулы-1 станет его напарником после ухода из «Феррари».

«Себу нужна хорошая обстановка, но нам трудно помочь ему. Мы не ожидали, что «Феррари» поступит с ним таким образом и выставит его на рынок», — отметил руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер.



Хорнер и доктор Хельмут Марко ранее заявляли, что в их команде лучше всего работает система с чёткой иерархией и разделением пилотов. Однако Ферстаппен считает, что мог бы сотрудничать вместе с 33-летним немцем.

«Два победителя в команде могут работать — как Даниэль Риккардо и я. У меня не возникнет проблем с Себом, если он будет моим напарником», — приводит слова Макса GrandPX.



После стартовой гонки сезона-2020 Феттель подвергся резкой критике за свои опрометчивые манёвры и проигрыш Шарлю Леклеру. Итальянская газета La Gazzetta dello Sport даже назвала его «новым Мальдонадо».