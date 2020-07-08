Чандхок рекомендовал «Рено» дать Алонсо возможность поработать на машине Риккардо

Бывший пилот Формулы-1 Карун Чандхок заявил, что, если слухи о переходе Фернандо Алонсо в «Рено» подтвердятся, французской команде стоит как можно раньше предоставить испанцу возможность опробовать актуальный болид.



«Если бы я был на месте «Рено», то серьёзно подумал о том, чтобы отдать Фернандо несколько пятничных сеансов на машине Даниэля Риккардо в этом году. В Ф-1 не так много тестов, правила заморожены, можно пораньше получить его обратную связь, чтобы подготовиться к 2021 году», — написал Чандхок на своей странице в «Твиттере».



Ожидается, что Алонсо заменит в «Рено» Риккардо и станет в 2021 году новым напарником Эстебана Окона. Предположительно Фернандо заключит двухлетний контракт с опцией продления на третий сезон.