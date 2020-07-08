Абитебуль объяснил, почему взял Алонсо, а не воспитанника «Рено»

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль заявил, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, оказал влияние на работу спортивной Академии, в связи с чем было принято решение подписать контракт с Фернандо Алонсо.
«Это важный вопрос, потому что я вполне могу ожидать, что наше решение подписать Фернандо Алонсо может быть расценено как отсутствие интереса или лояльности к нашему собственному проекту спортивной Академии. И это не так. План Академии заключался в том, чтобы в 2021 году на стартовой решётке Формулы-1 появился один из молодых гонщиков. И, кто знает, может быть, это и произойдёт.
Давайте посмотрим правде в глаза. В этом году кризис привёл к серьёзным последствиям, и, следовательно, мы не можем следить и делать выводы о производительности наших самых давних пилотов Академии — Чжоу Гуаньюя и Кристиана Лундгора», — приводит слова Сириля Абитебуля The Race.
- 8 июля 2020
-
18:45
-
17:03
-
15:22
-
15:11
-
14:50
-
14:32
-
14:23
-
14:13
-
14:10
-
14:01
-
13:27
-
12:28
-
12:14
-
11:57
-
10:51
-
10:21
-
09:53
-
09:27
-
08:59
-
01:00
-
00:29
- 7 июля 2020
-
23:43
-
22:54
-
21:59
-
20:42
-
19:55
-
18:49
-
18:10
-
18:00
-
17:56
-
17:36
-
17:24
-
16:51
-
15:49
-
14:57