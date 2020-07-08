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Абитебуль объяснил, почему взял Алонсо, а не воспитанника «Рено»

Абитебуль объяснил, почему взял Алонсо, а не воспитанника «Рено»
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль заявил, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, оказал влияние на работу спортивной Академии, в связи с чем было принято решение подписать контракт с Фернандо Алонсо.

«Это важный вопрос, потому что я вполне могу ожидать, что наше решение подписать Фернандо Алонсо может быть расценено как отсутствие интереса или лояльности к нашему собственному проекту спортивной Академии. И это не так. План Академии заключался в том, чтобы в 2021 году на стартовой решётке Формулы-1 появился один из молодых гонщиков. И, кто знает, может быть, это и произойдёт.

Давайте посмотрим правде в глаза. В этом году кризис привёл к серьёзным последствиям, и, следовательно, мы не можем следить и делать выводы о производительности наших самых давних пилотов Академии — Чжоу Гуаньюя и Кристиана Лундгора», — приводит слова Сириля Абитебуля The Race.

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