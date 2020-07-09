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Хорнер: наши трудности преодолимы

Хорнер: наши трудности преодолимы
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер подвёл итоги Гран-при Австрии, на котором оба пилота австрийской команды сошли из-за технических проблем.

«Обнадёживает, что в ходе Гран-при Австрии у обоих наших пилотов были шансы бороться за победу. Мы провели самый быстрый пит-стоп, выбрали верную тактику, так что, хоть мы и не заработали очков, мы показали хороший темп, что является позитивным моментом.

Наши трудности преодолимы. Детали машин, которые вызвали тревогу во время гонки, были отправлены в Мильтон-Кейнс и в Японию, кроме того, мы собрали большой объём информации, которую в настоящий момент анализируем, чтобы понять, почему мы были не настолько быстры в квалификации, как нам хотелось. Когда проходят сразу три гонки подряд, не приходится долго ждать следующего шанса показать отличный результат», — приводит слова Кристиана Хорнера официальный сайт «Ред Булл».

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