Формула-1. Гран-при Штирии. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция
Сегодня, 10 июля, на стационарной трассе «Ред Булл Ринг» в Шпильберге состоятся пятничные тренировки второго этапа сезона-2020 Формулы-1 — Гран-при Штирии. Первая сессия свободной практики стартует в 12:00 мск, вторая начнётся в 16:00.
После первого этапа Формулы-1 в общем зачёте чемпионата лидирует финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят не набрал ни одного очка и находится в общем зачёте на 12-й позиции.
Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, которые доступны по нижеприведённым ссылкам.
Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Штирии Формулы-1
Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Штирии Формулы-1
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