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Формула-1. Гран-при Штирии. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция

Формула-1. Гран-при Штирии. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция
Авто / Формула-1 0

Сегодня, 10 июля, на стационарной трассе «Ред Булл Ринг» в Шпильберге состоятся пятничные тренировки второго этапа сезона-2020 Формулы-1 — Гран-при Штирии. Первая сессия свободной практики стартует в 12:00 мск, вторая начнётся в 16:00.

После первого этапа Формулы-1 в общем зачёте чемпионата лидирует финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят не набрал ни одного очка и находится в общем зачёте на 12-й позиции.

Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, которые доступны по нижеприведённым ссылкам.

Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Штирии Формулы-1

Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Штирии Формулы-1

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