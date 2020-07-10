Кими в своём стиле ответил на вопрос журналиста про улучшение болида

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен в свойственной ему манере ответил на вопрос журналиста во время пресс-конференции на Гран-при Штирии.



«Кими, не могли бы вы рассказать, в каких областях болид «Альфа Ромео» нуждается в наибольших улучшениях», — спросили у чемпиона мира.



«В скорости на всём круге. Там всегда есть что улучшать», — ответил Райкконен.

Все права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.

Видео доступно на странице Формулы-1 в «Инстаграме».

Сегодня, 10 июля, на стационарной трассе «Ред Булл Ринг» в Шпильберге состоятся пятничные тренировки второго этапа сезона-2020 Формулы-1 — Гран-при Штирии.



После первого этапа Формулы-1 в общем зачёте чемпионата лидирует финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Райкконен не смог финишировать в первой гонке.