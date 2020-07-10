Перес — лучший в первой практике Гран-при Штирии, Ферстаппен – 2-й, Квят — 11-й

На автодроме «Ред Булл Ринг» завершилась первая свободная практика Гран-при Штирии. Лучшее время по итогам заездов показал пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес. Вторым стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл», тройку замкнул гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас.



Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят показал 11-е время, у его нового напарника Пьера Гасли — 8-й результат.



В «Уильямсе» вместо Джорджа Расселла работал Джек Эйткен, а в «Альфа Ромео» Антонио Джовинации заменил Роберт Кубица.



Формула-1. Гран-при Штирии. Первая свободная практика



1. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 1:04.867

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0.096

3. Валттери Боттас («Мерседес») — +0.222

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0.253

5. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +0.529

6. Александер Албон («Ред Булл») — +0.616

7. Карлос Сайнс («Макларен») — +0.735

8. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +0.831

9. Даниэль Риккардо («Рено») — +0.902

10. Себастьян Феттель («Феррари») — +0.903

11. Даниил Квят («Альфа Таури») — +0.948

12. Шарль Леклер («Феррари») — +0.970

13. Эстебан Окон («Рено») — +1.007

14. Ландо Норрис («Макларен») — +1.041

15. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1.574

16. Ромен Грожан («Хаас») — +1.579

17. Джек Эйткен («Уильямс») — +1.901

18. Роберт Кубица(«Альфа Ромео») — +1.930

19. Николас Латифи («Уильямс») — +4.731

20. Кевин Магнуссен («Хаас») — без времени.