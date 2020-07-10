Перес — лучший в первой практике Гран-при Штирии, Ферстаппен – 2-й, Квят — 11-й

На автодроме «Ред Булл Ринг» завершилась первая свободная практика Гран-при Штирии. Лучшее время по итогам заездов показал пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес. Вторым стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл», тройку замкнул гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас.
Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят показал 11-е время, у его нового напарника Пьера Гасли — 8-й результат.
В «Уильямсе» вместо Джорджа Расселла работал Джек Эйткен, а в «Альфа Ромео» Антонио Джовинации заменил Роберт Кубица.
Формула-1. Гран-при Штирии. Первая свободная практика
1. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 1:04.867
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0.096
3. Валттери Боттас («Мерседес») — +0.222
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0.253
5. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +0.529
6. Александер Албон («Ред Булл») — +0.616
7. Карлос Сайнс («Макларен») — +0.735
8. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +0.831
9. Даниэль Риккардо («Рено») — +0.902
10. Себастьян Феттель («Феррари») — +0.903
11. Даниил Квят («Альфа Таури») — +0.948
12. Шарль Леклер («Феррари») — +0.970
13. Эстебан Окон («Рено») — +1.007
14. Ландо Норрис («Макларен») — +1.041
15. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1.574
16. Ромен Грожан («Хаас») — +1.579
17. Джек Эйткен («Уильямс») — +1.901
18. Роберт Кубица(«Альфа Ромео») — +1.930
19. Николас Латифи («Уильямс») — +4.731
20. Кевин Магнуссен («Хаас») — без времени.
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