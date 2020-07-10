ФИА скорректировала итоги Гран-при Австрии из-за ошибки с результатом Квята

Международная автомобильная федерация (ФИА) выпустила пересмотренную итоговую классификацию первого этапа сезона Формулы-1 — Гран-При Австрии, сообщает RaceFans. Это было вызвано тем, что российскому пилоту «Альфа Таури» Даниилу Квяту зачли неправильное количество пройденных кругов.



В обновленной классификации общее количество пройденных Квятом кругов — 69 вместо 67.



Даниил выбыл из гонки за два круга до финиша из-за прокола покрышки, ставшего следствием поломки подвески и переднего антикрыла. Он официально был классифицирован на 12-м месте, потому что преодолел 90% дистанции гонки. Его окончательная позиция в обновлённых итогах осталась неизменной.

Путаница возникла из-за того, что у Квята были вычеркнуты времена пяти кругов, так как на них он покинул пределы трассы (в девятом и 10-м поворотах). Это стандартная практика, потому что пилот может получить преимущество, а за быстрейший круг в гонке начисляется дополнительный балл. Именно это и произошло на двух последних для Квята кругах, поэтому их изначально не учли.