Источник: Валентино Росси будет выступать в MotoGP минимум до 43 лет

Многократный чемпион мира MotoGP, ветеран мотоспорта Валентино Росси не намерен завершать карьеру в обозримом будущем. 41-летний спортсмен подписал контракт с клиентской командой «Ямахи» «Петронас Ямаха» и будет выступать в её составе с 2021 года, соглашение рассчитано на два сезона, сообщает The Race.

Таким образом, если Валентино завершит карьеру в 2022 году, то покинет большой спорт в возрасте 43 лет.

В заводской команде «Ямахи» отмечают, что нисколько не сомневаются в способностях возрастного итальянца, но подчёркивают, что коллективу нужно смотреть в будущее.

В последний раз легендарный гонщик завоёвывал титул чемпиона мира в 2009 году. Минувший сезон он завершил на седьмом месте в общем зачёте, набрав 174 очка. Это был его худший результат после 2011 года.