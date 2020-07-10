Проблемы с надёжностью помешали Квяту полноценно поработать с обновлениями

Главный инженер «Альфа Таури» Гийом Дезотё поделился впечатлениями от работы пилотов на свободных практиках Гран-при Штирии. По словам функционера, проблемы с надёжностью болида помешали Даниилу Квяту в полной мере оценить работу некоторых обновлений.
«После первого неплохого уик-энда на „Ред Булл Ринг“ у нас получилась загруженная неделя. Мы готовили болид. Серьёзная поддержка пришла от нашей базы, благодаря чему удалось кое-что исправить, а также установить некоторые обновления. Кроме того, мы получили уникальный опыт, гоняясь на одной и той же трассе два раза подряд. Как следствие, появилась возможность тестировать разные вещи.
В первой свободной практике Даниил Квят оценивал наши аэродинамические обновления. К сожалению, небольшие проблемы с надёжностью помешали собрать нам все данные. Но мы поняли, что двигаемся в правильном направлении. У Гасли была более лёгкая задача и он мог поработать с настройками.
Наша программа на второй тренировке отличалась от привычной. Из-за ожидания дождя на завтрашний день и реального риска отмены квалификации, мы пытались выжать максимум. Ведь результаты могут определить стартовые позиции. Мы провели по три попытки и показали одиннадцатое и двенадцатое время, что, вероятно, отражает реальный расклад сил. Сегодня мы многое узнали и собрали много данных для анализа. В целом, это был неплохой день", — приводит слова Дезотё пресс-служба «Альфа Таури».
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