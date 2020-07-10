Хэмилтон озадачен низкой скоростью и планирует исполнить «танец сухой погоды»

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что не знает, почему показал лишь шестое время во второй тренировке Гран-при Штирии.



«Трасса та же самая, ощущения от машины довольно схожие. Они были относительно нормальными, но мы оказались довольно далеко позади. Проводится серьёзная работа, чтобы выяснить причины. У меня были хорошие ощущения в первой практике, начало второй тоже было весьма хорошим. А затем я просто начал отставать — не знаю, почему. Другие, очевидно, были быстры, и у Валттери был хороший темп. Надеюсь, завтра мы окажемся в более сильном положении.



Если нам придётся стартовать с шестой позиции, то это отстой. Не здорово стартовать даже дальше, чем на прошлой неделе, так что, определённо, это сделало бы гонку сложнее. Я постараюсь исполнить „танец сухой погоды“, если такой вообще существует — чтобы удостовериться, что у нас в субботу не будет сумасшедшего дождя», — приводит слова Хэмилтона GPToday.