Феттель нанёс на шлем топографическую карту Штирии
Немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель в очередной раз внёс изменения в дизайн своего гоночного шлема. В целом раскраска осталась традиционной, однако на белую часть шлема Феттель нанёс топографическую карту местности, которая окружает автодром «Ред Булл Ринг», расположенный в австрийской федеральной земле Штирия. Гиф-изображение обновлённого дизайна шлема Себастьяна Феттеля опубликовала в своём официальном твиттер-аккаунте его команда «Феррари».
Во второй пятничной тренировке Гран-при Штирии Феттель занял только 16-е место, так как несколько его кругов было аннулировано за несоблюдение пределов трассы.
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