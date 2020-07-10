Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Феттель нанёс на шлем топографическую карту Штирии

Феттель нанёс на шлем топографическую карту Штирии
Авто / Формула-1 0

Немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель в очередной раз внёс изменения в дизайн своего гоночного шлема. В целом раскраска осталась традиционной, однако на белую часть шлема Феттель нанёс топографическую карту местности, которая окружает автодром «Ред Булл Ринг», расположенный в австрийской федеральной земле Штирия. Гиф-изображение обновлённого дизайна шлема Себастьяна Феттеля опубликовала в своём официальном твиттер-аккаунте его команда «Феррари».

Во второй пятничной тренировке Гран-при Штирии Феттель занял только 16-е место, так как несколько его кругов было аннулировано за несоблюдение пределов трассы.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020