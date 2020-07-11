Боттас объяснил, почему уступил Хэмилтону в квалификации почти 1,5 секунды

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, продемонстрировавший в квалификации Гран-при Штирии четвёртый результат, объяснил, что помешало ему выступить более убедительно и привело к отставанию на 1,4 секунды от обладателя поула Льюиса Хэмилтона.

«Было непросто. Не ожидал, что стану четвёртым. Тяжёлые погодные условия стали для нас вызовом иного характера. Мне кажется, я не прогрел шины должным образом. И одной из причин этого стало то, что тормоза правого переднего колеса стали стеклиться.

В результате я не мог выжимать максимум из болида на торможениях, между тем это фактор, который придаёт уверенности в дождевых условиях. Проблема всё усложнила, и я разочарован", — приводит слова Боттаса Motorsport.