Боттас объяснил, почему уступил Хэмилтону в квалификации почти 1,5 секунды
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, продемонстрировавший в квалификации Гран-при Штирии четвёртый результат, объяснил, что помешало ему выступить более убедительно и привело к отставанию на 1,4 секунды от обладателя поула Льюиса Хэмилтона.
«Было непросто. Не ожидал, что стану четвёртым. Тяжёлые погодные условия стали для нас вызовом иного характера. Мне кажется, я не прогрел шины должным образом. И одной из причин этого стало то, что тормоза правого переднего колеса стали стеклиться.
В результате я не мог выжимать максимум из болида на торможениях, между тем это фактор, который придаёт уверенности в дождевых условиях. Проблема всё усложнила, и я разочарован", — приводит слова Боттаса Motorsport.
- 11 июля 2020
-
23:15
-
23:07
-
22:41
-
22:32
-
22:28
-
22:18
-
22:14
-
22:03
-
21:58
-
21:49
-
21:40
-
21:34
-
21:15
-
20:58
-
20:54
-
20:46
-
20:38
-
19:59
-
19:44
-
19:15
-
19:03
-
18:53
-
18:26
-
18:17
-
18:06
-
17:55
-
16:36
-
15:30
-
15:30
-
14:15
-
14:03
-
13:08
-
12:12
-
11:10
-
10:00
Партнерский контент