Видео: два пилота «Феррари» сталкиваются на первом круге Гран-при Штирии

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала видеоролик с записью столкновения гонщиков «Феррари» на первом круге Гран-при Штирии на автодроме «Ред Булл Ринг». После старта монегаск Шарль Леклер оптимистично атаковал напарника по команде немца Себастьяна Феттеля в третьем повороте. Автомобили соприкоснулись, после чего «Феррари» Леклера подпрыгнула и снесла заднее антикрыло на болиде Феттеля.



По итогам гоночного инцидента оба пилота «Скудерии» были вынуждены завершить борьбу досрочно в боксах из-за слишком серьёзных повреждений автомобилей. Победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

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