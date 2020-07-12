Гасли: очень разочаровывающее воскресенье. У нас просто не было темпа
Французский гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли прокомментировал итоги гонки Гран-при Штирии, в которой он долгое время ехал в очковой зоне, однако затем начал терять скорость и финишировал только 15-м.
«Очень разочаровывающее воскресенье после вчерашней отличной квалификации. У нас была хорошая позиция на стартовой решётке, так что мы ожидали, что гонка будет хорошей, но всё началось не слишком хорошо, так как у меня произошёл контакт с Даниэлем в первом повороте — машину почти развернуло. После это было очень сложно: задняя часть машины вела себя немного странно. Мы пытались что-то сделать с помощью стратегии с двумя пит-стопами, но у нас просто не было темпа», — приводит слова Гасли пресс-служба итальянской команды.
- 12 июля 2020
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