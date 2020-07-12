Эггинтон: Квят провёл безошибочную гонку

Технический директор «Альфа Таури» Джоди Эггинтон подвёл итоги Гран-при Штирии.



«Мы смогли достичь 10-й позиции, но, если честно, нашим машинам сегодня не хватало гоночного темпа и мы не были настолько конкурентоспособными, как следовало бы. Машина Пьера получила удар в правую заднюю часть в начале гонки и получила повреждения, что нам нужно подробно изучить.



Даниил провёл более чистую гонку и проделал тяжёлую работу, чтобы закончить 10-м. Он провёл безошибочную гонку. Мы должны быть довольны тем, что финишировали в очках, но мы ждали чуть большего сегодня, так что проведём подробный анализ, чтобы убедиться, что мы понимаем все факторы, повлиявшие на сегодняшний результат, и мы рассмотрим их перед следующей гонкой», — приводит слова Эггинтона пресс-служба «Альфа Таури».