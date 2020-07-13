В «Рейсинг Пойнт» отреагировали на протест «Рено»

Руководство «Рейсинг Пойнт» уверено, что протест, поданный соперниками из «Рено» после Гран-при Штирии, относительно легальности их болидов будет отклонён.
«Команда «Рейсинг Пойнт» крайне разочарована тем, что её результаты на Гран-При Штирии подвергаются сомнению из-за ошибочного протеста, поданного по причине низкой информированности. Мы решительно отклоняем любые предположения о неправомерных действиях. Команда предпримет все необходимые шаги, чтобы обеспечить правильную трактовку правил относительно выявленных фактов.
На протяжении всей зимы «Рейсинг Пойнт» сотрудничал с ФИА и удовлетворительно ответил на все вопросы, касающиеся происхождения проекта болида RP20. Команда уверена, что протест будет отклонён, как только мы предоставим свои ответы», — говорится в заявлении «Рейсинг Пойнт».
Команда «Рено» подала официальный протест против «Рейсинг Пойнт» из-за использования последними узлов прошлогоднего «Мерседеса».
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