Вольф: нам нужна сильная «Феррари»
Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф признался, что его огорчает столь слабая форма итальянской команды «Феррари» на старте сезона-2020 Формулы-1. На Гран-при Штирии Себастьян Феттель и Шарль Леклер заняли в квалификации только 10-е и 11-е места, после выбыли из гонки уже на первых кругах из-за последствий столкновения друг с другом.
«Мы хотим видеть сильную „Феррари“. Нам нужна сильная „Феррари“ в борьбе с остальными крупными командами. То, как всё складывалось в этот или прошлый уик-энд, нехорошо ни для нас, ни для Формулы-1. Но я не хочу полностью списывать „Феррари“ со счетов. В воскресенье имела место ошибка гонщика, которая привела к двойному сходу», — приводит слова Вольфа Speedweek.
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